Inschrijvingsprocedure voor mogelijke plaatsing van windturbines gestart: projectontwikkelaars kunnen nog tot januari 2020 project indienen Claudia Van den Houte

14 november 2019

18u47 0 Ninove De inschrijvingsprocedure voor projectontwikkelaars die interesse zouden hebben om windturbines te plaatsen op gronden van de stad Ninove, is van start gegaan.

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen wil de stad laten onderzoeken of het mogelijk is om in het zuiden van de stad windturbines te laten plaatsen. Projectontwikkelaars kunnen nog tot eind januari 2020 een voorstel indienen. Het stadsbestuur zal gronden die ze bezit in Denderwindeke, Pollare en Lieferinge ter beschikking stellen voor het plaatsen van windturbines. Door zelf het initiatief te nemen, wil de stad de winst van de turbines maximaal laten terugvloeien naar de inwoners. Energieproducten moeten ook een meerwaarde aantonen voor de stad. Meer informatie op www.ninove.be/ninove-windenergie.

