Inner Wheel Ninove-Geraardsbergen huldigt vijf nieuwe leden in, Europol-baas Catherine De Bolle wordt ‘Honorary Member’ Claudia Van den Houte

02 juni 2019

12u28 0 Ninove Serviceclub Inner Wheel Ninove-Geraardsbergen heeft vijf nieuwe leden opgenomen in de club.

De officiële introductie vond plaats in de omgeving van het Ninoofse restaurant Hof ter Eycken. Annemie Standaert, Hilde Standaert, Linda Van Gyseghem en Vera Van Petegem kregen de officiële club-pin opgespeld onder de goedkeurende ogen van clubmeter Ingrid De Bodt, Renée Jacobs, Dariëlle Rollier en Erna Van Eerenbruch en de overige genodigden. Voorzitter Wanda Bellemans is trots op de vijf nieuwe leden: “Het zijn stuk voor stuk topmadammen”, stelt ze.

Opmerkelijk was dat ook de directeur van Europol, Catherine De Bolle uit Ninove, het speldje als Honorary Member kreeg opgespeld, als opstapje naar het volledige actieve lidmaatschap.

Inner Wheel is de enige serviceclub in Ninove die uitsluitend dames opneemt als lid. De kernwaarden van de club zijn het bevorderen van echte vriendschap en dus persoonlijke betrokkenheid, het aanmoedigen van persoonlijk dienstbetoon en sociale bewogenheid en het bevorderen van internationale verstandhouding en verbondenheid.

Inner Wheel Ninove-Geraardsbergen zet zich in om voornamelijk lokale goede doelen te steunen. De ingezamelde gelden van het werkjaar 2018-19 gingen naar Think Pink, Vief Ninove, Bijeva (Bijzondere JeugdVakanties), Levenslust, Lotgenotencontact bij kanker Ninove, Peperkoekenhuis vzw, Healthy Heart Fund en De Okkernoot.