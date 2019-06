Infomarkt over project om natuur in Wellemeersen en omgeving Oude Dender te herstellen en te ontwikkelen Claudia Van den Houte

23 juni 2019

20u04 0 Ninove Het projectrapport v oor het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender is afgewerkt. Dat rapport geeft een overzicht van de maatregelen die er zullen worden genomen om de natuur te herstellen, te beschermen of te ontwikkelen.

Het projectgebied is 316 ha groot en omvat de Wellemeersen, Kapellemeersen en de Oude Dendermeersen, op het grondgebied van Denderleeuw, Aalst, Liedekerke en Affligem. Het is volgens de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onder meer de bedoeling om wilgenbosjes te laten ontwikkelen naar valleibossen met elzen en essen. Ook de uitbreiding van de leefruimte voor weide- en moerasvogels en de ontwikkeling van een halfopen landschap bestaande uit bloemrijke graslanden en moerassen, met daartussen houtkanten, bomenrijen en ijle bossen, staan op het programma. Verder worden ook de mensen niet vergeten. Zo komen er onder andere nieuwe en verbeterde paden, betere toegangen, picknickplekken, zitbanken en een aantal uitkijkpunten.

Het projectrapport en de lijst van belanghebbenden (eigenaars en gebruikers) zijn gedurende een maand in openbaar onderzoek. De documenten liggen van 25 juni tem 25 juli ter inzage in het gemeentehuis van de betrokken gemeenten. Wie meer wil weten over het project is welkom op de infomarkt in Denderleeuw. Die vindt op dinsdag 25 juni plaats in de raadzaal van het administratief centrum, Alfons De Cockstraat 1 in Denderleeuw, van 17 uur tot 19 uur en van 19.30 uur tot 21.30 uur.