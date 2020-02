Infoavond over werking zelfplukboerderij Claudia Van den Houte

20 februari 2020

20u21 0 Ninove Het Davidsfonds Denderwindeke houdt een infoavond over de werking van een zelfplukboerderij.

‘Erwtjes en Knollen’ is een CSA-zelfplukboerderij in Zandbergen waar op biologische wijze groenten, aardappels en kruiden geteeld worden voor de buurt. CSA betekent Community Supported Agriculture, wat zoveel betekent als gemeenschapslandbouw. De mensen en de boer slaan de handen in elkaar om tot een duurzaam landbouwmodel te komen. De boer teelt gezonde en milieubewuste groenten voor de deelnemers en de deelnemers zorgen ervoor dat de kosten van de boerderij gedekt zijn. De deelnemers worden actief betrokken bij het reilen en zeilen op de boerderij. Ze komen zelf hun groenten oogsten en zien zo iedere keer weer hoe onder invloed van de seizoenen het veld en het aanbod groenten veranderen.

Op deze avond vertelt de boerin van Erwtjes en Knollen, Laura Eschauzier, alles over haar boerderij en het belang van gemeenschapslandbouw voor de boeren en de natuur. De infoavond vindt plaats op dinsdag 3 maart om 20 uur in de gemeenteschool, Edingsesteenweg 344 in Denderwindeke. De prijs bedraagt 6 euro of 4 euro met Davidsfonds cultuurkaart. Kinderen t.e.m. 12 jaar mogen gratis binnen.