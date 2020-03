IN BEELD - Ninove in tijden van corona: Lege straten en pleinen, op hier en daar voetganger of fietser na Claudia Van den Houte

30 maart 2020

21u04 0 Ninove De straten en pleinen liggen er ook in Ninove verlaten bij als gevolg van de coronacrisis.

De winkelstraten zijn zo goed als leeg. Hier en daar zie je wel nog een wandelaar of fietser in bijvoorbeeld de Centrumlaan, de Beverstraat en op de Graanmarkt, of mensen die boodschappen hebben gedaan in een supermarkt - zowat de enige zaken die nog open zijn. Aangezien de cafés gesloten zijn, blijven ook alle terrasjes leeg, ondanks het mooie lenteweer van de voorbije dagen. In en rond het stadspark en aan voetgangersbrug ‘t Oeverstekske zie je wel nog regelmatig wandelaars bij goed weer.