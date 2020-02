Illegaal zonder rijbewijs vlucht te voet weg nadat politie hem staande houdt bij controle

Koen Baten

02 februari 2020

17u24 3 Ninove Bij een alcohol- en drugscontrole op het grondgebied van Ninove heeft de politie een man die illegaal in het land verblijft staande kunnen houden. De man bleek geen rijbewijs te hebben, nadien ging hij te voet op de vlucht, maar kon hij snel worden gevat.

De controle gebeurde op de Halsesteenweg. De bestuurder werd gecontroleerd naar aanleiding van zijn rijgedrag. Bij de controle kon hij geen rijbewijs of identiteitskaart voorleggen. Hij ging op de vlucht maar een patrouille kon hem later oppakken. Hij verblijft illegaal in het land en er werd een procedure opgestart tegen de man bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

De eigenares van het voertuig zat naast de man en kreeg ook een proces-verbaal voor het toevertrouwen van haar voertuig aan hem. Een bestuurder werd ook betrapt onder invloed van drugs en kreeg een rijverbod van vijftien dagen. Een bestuurder kreeg een rijverbod van drie uur en een boete. Twee personen kregen ook een boete voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.