Illegaal en zwartwerkers betrapt tijdens controle op zwaar vervoer in Ninove Koen Baten

18 september 2019

10u48 0 Ninove De politiezone van Ninove heeft samen met de Vlaamse belastingdienst een controle gehouden op het zwaar vervoer op hun grondgebied. Daarbij werd een illegaal betrapt en werden ook verschillende dossiers opgesteld voor zwartwerk.

In totaal controleerde de politie 26 voertuigen en konden ze maar liefst 14 processen verbaal noteren. Naast de illegale werknemer en het zwartwerk waren ook drie voertuigen overladen. Zij kregen een geldboete van 2.000 euro. Een vrachtwagenchauffeur was niet in orde met de ladingzekering en kreeg een boete van 350 euro.

Een chauffeur overtrad ook de regels in verband met de rij- en rusttijden op de tachograaf. Hij kreeg een boete van 803 euro. De politie kon ook drie bestuurders onderscheppen die onder invloed reden van verdovende middelen. Een bestuurder droeg geen gordel en een andere bestuurder maakte gebruik van zijn gsm-toestel.

Tot slot werd er ook nog 9030,24 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd.