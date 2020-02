Iejt & Geriejt viert twintigjarig bestaan: “Keizerstitel zou kers op de taart zijn na topjaar” Claudia Van den Houte

27 februari 2020

12u52 0 Ninove Carnavalsgroep Iejt & Geriejt viert zondag haar twintigjarig jubileum tijdens de carnavalsstoet.

De groep beleefde vorig jaar een topjaar. “We behaalden toen voor het tweede jaar op rij de eerste plaats in de categorie ‘groepen zonder praalwagen’, we wonnen de Don August-prijs, de prijs van de Narrengilde én de affichewedstrijd”, vertelt Stefaan Gees, bekend als ‘Geesken’, van Iejt & Geriejt. “Beter dan vorig jaar kan dus niet, maar als we dit jaar opnieuw - voor het derde jaar op rij - de eerste plaats behalen in de stoet, dan worden we een keizerlijke groep. Dat zou de kers op de taart zijn. Het is voor 2020 echt ons doel om terug de eerste plaats te behalen.”

“Tijdens de stoet zullen we met feestkostuums naar buiten komen om ons twintigjarig jubileum te vieren. Ook champagne mag niet ontbreken. We bouwen echt een feestje.”