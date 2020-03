Huisartsen roepen grootouders op om binnen te blijven Claudia Van den Houte

21 maart 2020

14u28 0 Ninove De huisartsen van de huisartsenpraktijk in Aspelare roepen grootouders op om binnen te blijven tijdens de coronacrisis.

Ze lanceerden die oproep via hun Facebookpagina. Er werd al vaak gecommuniceerd dat het coronavirus vooral gevaarlijk is voor oudere mensen, maar de huisartsen moeten het advies naar eigen zeggen telkens herhalen. “Neen, grootouders, jullie gaan niet meer even naar de bakker, naar de slager (...)”, klinkt het. “Bel jullie (klein-)kinderen, geef jullie lijstjes af aan de deur en laat hen de boodschappen verzamelen, terug aan jullie deur deponeren en geef hen het geld af zonder wisselgeld te willen! Of stort het bedrag op hun rekening. Alleen zo gaan wij binnen twee weken niet moeten kiezen wie van jullie we niet meer op Intensieve Zorgen kunnen leggen... Maar ook omgekeerd: (klein)kinderen wees superlief voor jullie (groot)ouders en hou ze in hun kot. Tenzij je zoals in Italië de hallucinante beelden met de lijkwagens wil meemaken hier bij ons. En dat wil ik niet! Mag ik ? Gun mij ook iets aub...”

Meer over Aspelare

Italië