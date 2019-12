Huis onbewoonbaar na kortsluiting aan koelkast, bewoners op reis in Spanje Koen Baten

08 december 2019

13u50 0 Ninove Op Tenberg in Meerbeke is rond de middag een woning onbewoonbaar verklaard door de brandweer. Enkele buren merkten plots rook op die naar buiten kwam waardoor de hulpdiensten verwittigd werden. Bij aankomst was er al heel wat rookontwikkeling in de woning aanwezig.

De bewoners van het pand zijn op reis in het buitenland, waardoor de brand redelijk laat werd opgemerkt. “Alle rolluiken waren naar beneden waardoor de rook zich kon verspreiden doorheen de hele woning en niet meteen werd opgemerkt”, zegt officier Hans Boterbergh. “De woning ziet hierdoor helemaal zwart binnenin en is momenteel onbewoonbaar.”

De brand is opgemerkt rond 12.00 uur door enkele buren en ontstond in de keuken van de vrijstaande woning. “Een kortsluiting aan de koelkast door een defect ligt waarschijnlijk aan de basis van de brand.” De keuken is volledig vernield. De brandweer liet de woning grondig ventileren. Wanneer de bewoners terug naar huis komen is niet duidelijk.