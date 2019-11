Houten platen rond schouw vatten vuur, schade beperkt Koen Baten

12 november 2019

21u38 0 Ninove Op de Kasseide in Lieferinge bij Ninove werd de brandweer deze avond opgeroepen voor een brand rond de schouw. Het vuur ontstond aan enkele houten platen die rond de schouw geplaatst stonden. De schade bleef beperkt tot rookontwikkeling.

Het vuur ontstond omstreeks 20.30 uur deze avond. De brandweer kwam ter plaatse en had de situatie snel onder controle. In de woning was wel wat rookontwikkeling ontstaan, maar uiteindelijk raakte niemand gewond. Het gebouw werd grondig verlucht door de brandweer.