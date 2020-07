Horeca-uitbaters misnoegd dat ze uitgebreid terras moeten verkleinen voor kermis Claudia Van den Houte

24 juli 2020

20u42 4 Ninove Enkele horeca-uitbaters zijn misnoegd omdat ze hun terras, dat ze eerder mochten uitbreiden, tijdelijk hebben moeten verkleinen om plaats te maken voor kermisattracties.

Forza Ninove stelt dat de laattijdige communicatie niet in goede aarde viel bij de Ninoofse ondernemers. Dat wordt bevestigd bij café À L’aise op de Graanmarkt: “We kregen woensdag last minute te horen dat we ons uitgebreid terras moesten afbreken, zonder verdere uitleg”, aldus uitbaatster Christel Beeckman. “Nochtans hebben we tot eind augustus een vergunning voor ons uitgebreid terras. We hebben op eigen initiatief dan aan de mensen van de naastgelegen Pro-Duo-winkel gevraagd of we ons terras tot aan hun winkel mochten uitbreiden en dat mocht gelukkig.”

“In sommige steden en gemeenten is er een stijging van het aantal coronabesmettingen, wat de angst op besmetting bij de bevolking opnieuw doet groeien”, zegt Ilse Malfroot (Forza Ninove). “Mede daarom is de angst om binnen plaats te nemen des te groter. Dat zullen de horeca uitbaters zeker voelen, nu ze moeten inboeten aan extra ruimte die absoluut noodzakelijk is. We begrijpen deze beslissing van het stadsbestuur dan ook niet. Forza Ninove vraagt dan ook dat het stadsbestuur eindelijk het gezond verstand gebruikt en de extra toegekende terrasplaatsen ook tijdens de kermis kunnen benut worden, zodat iedereen de nodige afstand kan bewaren.”

“De communicatie is een beetje misgelopen omdat het pas in laatste instantie zeker was dat de kermis mocht doorgaan”, vertelt schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld). “Het was niet evident om elke foorkramer een plaats te geven, gezien de maatregelen. We moesten er onder meer rekening mee houden dat we de zone konden afbakenen. We hebben geprobeerd om de terrassen zoveel mogelijk te vrijwaren, maar het was moeilijk om voor iedereen het passende te vinden. Er is veel uren tijd in gestoken om er voor iedereen het beste proberen van te maken. We hebben geprobeerd om een gulden middenweg te vinden.”