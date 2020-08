Hoogste ‘Golden Arches’ van McDonald’s in België naar beneden gehaald: “Iconische ‘M’ maakt al twintig jaar deel uit van Ninoofse skyline, tijd voor nieuw exemplaar” Claudia Van den Houte

11 augustus 2020

18u06 6 Ninove Aan de Ninoofse vestiging van fastfoodketen McDonald’s langs de Brakelsesteenweg vond er maandag een indrukwekkend moment plaats: De symbolische ‘Golden Arches’ van McDonald’s, op een dertig meter hoge pyloon, werd naar beneden gehaald.

“Al meer dan 20 jaar maakt deze iconische ‘M’ deel uit van de Ninoofse skyline”, zegt Nico De Saedeleer van Casualfood, de nieuwe overnemer. De pyloon is met een hoogte van dertig meter de hoogste ‘M’ in België. Hij wordt vervangen door een nieuw exemplaar. “Het restaurant in Ninove was een beetje aan vernieuwing toe. Daarom hebben we beslist om de ‘Golden Arches’ te vernieuwen. Eerder werd ook al de parking vernieuwd. Die was te klein geworden. We hebben een stuk braakliggende grond gekocht, zodat de parking kon worden uitgebreid.”

Op 31 augustus wordt het nieuwe exemplaar geplaatst, op eenzelfde hoogte. “De paal zelf blijft staan en krijgt een antiroestbehandeling. Het insigne van vijf meter breed en vier meter hoog, dat nog TL-verlichting had, wordt vervangen door een exemplaar met led-verlichting. Het zal enkel nog de ‘M’ bevatten. In het oude logo stond de naam ‘McDonalds’ nog voluit, samen met ‘drive-thru’, maar McDonald’s is zo gekend dat de volledige naam er niet meer bij hoeft.”