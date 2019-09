Hoogst aantal snelheidsovertredingen in augustus vonden plaats op Geraardsbergsesteenweg in Voorde Koen Baten

11 september 2019

14u54 6 Ninove Op de Geraardsbergsesteenweg in Voorde reed tijdens de maand augustus maar liefst 46 procent van alle gecontroleerde voertuigen te snel. Er werden 228 voertuigen geteld door de radar, daarvan reden er 105 te snel. Ook de Nederhasseltstraat in Ninove haalde een hoge score met 45 procent aan overtredingen.

Tijdens de hele maand augustus werden 7.105 voertuigen gecontroleerd, daarvan waren er 1.509 die in overtreding waren. Naast de Geraardsbergsesteenweg in Voorde en de Nederhasseltstraat haalde ook nog de Geraardsbergsesteenweg in Ninove een percentage van boven de veertig procent. Van de 42 gecontroleerde voertuigen waren er achttien in overtreding.

De Brakelsesteenweg in Voorde haalt dan weer de beste cijfers in de hele zone. Hier rijdt slechts 5,2 procent te snel ofwel 22 van de 416 gecontroleerde bestuurders.