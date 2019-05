Hommageconcert overleden zanger/kunstenaar Rufijn De Decker verkrijgbaar op dvd Claudia Van den Houte

21 mei 2019

20u52 0 Ninove De hommage aan de Ninoofse zanger en kunstenaar Rufijn De Decker wordt uitgebracht op dvd.

De dienst Toerisme van de stad Ninove en de VVV-Ninove vzw organiseerden op woensdag 8 mei, een jaar na zijn overlijden, een grote hommage aan Rufijn De Decker in een eivolle cc De Plomblom. Tijdens die herdenkingsavond brachten verschillende zangers en elf muzikanten zijn rijkgevulde repertoire van volksliedjes opnieuw tot leven, omkaderd door foto’s, filmpjes, gastoptredens, een interview, een poëtische beschouwing en meer.

De unieke en gesmaakte hommage is vanaf maandag 3 juni verkrijgbaar op dvd. De prijs bedraagt 15 euro per stuk. De dvd kan worden besteld via de dienst toerisme op toerisme@ninove.be.