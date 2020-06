Hoge temperaturen doen mensen naar verkoeling zoeken bij ‘La Bamba’: zomerbar maakt goede start Claudia Van den Houte

24 juni 2020

21u24 0 Ninove In de binnentuin van cultuurcentrum De Plomblom kwamen mensen ‘s avonds bij een fris drankje verkoeling zoeken van de hitte in zomerbar ‘La Bamba’.

De zomerbar ging afgelopen vrijdagavond van start. “We mogen zeker niet klagen qua volk. We zijn tevreden. Als het zeer warm is, komt het volk wel pas later op de avond naar hier”, aldus Jens Van Den Berghe, die ‘La Bamba’ samen met Brecht De Roeck uitbaat. “Je zit hier echt rustig, tussen het groen, en zonder het geluid van auto’s. Er is ook wat wind en er is genoeg schaduw voor als je verkoeling nodig hebt”, vinden bezoekers Aloïs ‘Wis’ Traweels en Rita De Valck. “Bovendien zijn de tapas superlekker. Het loont zeker de moeite om naar hier te komen. We komen zeker terug.”

Van dinsdagavond tot donderdagavond is ‘La Bamba’ een zomerbar, van vrijdag tot zondagmiddag een restaurant. Elke week staat één van de favoriete vakantielanden van de Belgen centraal. Je kan er niet alleen genieten van zomerse drankjes, maar ook van typische gerechten uit het land in kwestie. Deze week is ‘La Bamba’ vanaf 16 uur open, vanaf volgende week kan je er vanaf 12.30 uur terecht - behalve op zaterdagmiddag.