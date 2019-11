Hof ter Eycken krijgt 30ste en laatste Michelinster voor stopzetting: “We eindigen in schoonheid” Claudia Van den Houte

18 november 2019

17u16 5 Ninove Restaurant Hof ter Eycken in Ninove heeft opnieuw een ster behaald in de nieuwe Michelin Gids België en Luxemburg 2020. Het is al de dertigste ster voor het restaurant en het wordt de laatste, want sterrenchef Philippe Vanheule gaat in juni 2020 met pensioen.

Vanheule kondigde vorige vrijdag aan in juni 2020 te stoppen met Hof ter Eycken, na bijna 34 jaar. Hij zal dan 64 jaar oud zijn en heeft besloten de huurovereenkomst, die dan afloopt, niet nog eens te vernieuwen. Zijn twee zonen starten een eigen zaak, in het pand van de vroegere B&B van Peter Van Petegem en zijn vrouw in Horebeke. De sterrenchef is zeer tevreden met zijn dertigste ster: “Dat doet iets met een mens. We eindigen in schoonheid, net zoals een wielrenner die op zijn hoogtepunt stopt”, reageert Philippe Vanheule.

“We hebben in al die jaren veel mensen gelukkig gemaakt. Nu is het aan de jongere generatie. Ik ben heel blij en heel fier op iedereen die met mij heeft gewerkt dat we zo kunnen eindigen. Stel dat je stopt en dat je je ster kwijtraakt: dat zou niet hetzelfde zijn. Ik heb ook nooit de intentie gehad om mijn ster in te dienen omdat ik stop. We houden onze ster dus tot eind juni. Sinds zaterdag worden we overstelpt met telefoons. Veel mensen gaan ons missen, maar wij gaan zelf ook veel mensen missen.”