Hof ter Eycken blijft restaurant, maar wordt opnieuw Hof ter Groeningen na volledige restauratie Claudia Van den Houte

18 november 2019

17u19 0 Ninove Hof ter Eycken in Ninove blijft een restaurant, ook nadat sterrenchef Philippe Vanheule met pensioen gaat in juni 2020. Het gebouw zal volledig worden gerestaureerd en zal opnieuw de oorspronkelijke naam ‘Hof ter Groeningen’ krijgen.

Chef Philippe Vanheule kondigde vorige vrijdag aan in juni 2020 definitief te stoppen met restaurant Hof ter Eycken, dat opnieuw een ster krijgt in de nieuwe Michelin-gids. Hij zal dan 64 jaar oud zijn en heeft besloten de huurovereenkomst, die dan afloopt, niet nog eens te vernieuwen. Zijn twee zonen starten een eigen zaak, in het pand van de vroegere B&B van Peter Van Petegem en zijn vrouw in Horebeke. Om restaurant Hof ter Eycken voort te zetten, zouden er sowieso vernieuwingen nodig zijn aan gebouw, volgens Vanheule. Groeningen nv, de eigenaar van het gebouw, laat nu weten het pand volledig te zullen restaureren. “Alles is al klaar voor een volledige restauratie. De werken zullen starten vanaf het moment dat Philippe het gebouw heeft verlaten. Hij heeft het goed gedaan. We zijn altijd heel tevreden geweest over hem”, vertelt Paul Sienaert, gedelegeerd bestuurder van Groeningen nv.

Hengstenfokkerij

“Het gebouw is niet zo jong meer. Het werd opgericht in de jaren twintig, kort na de Eerste Wereldoorlog. Het werd gebouwd met de bedoeling om er een hengstenfokkerij van te maken - er was een tekort aan paarden doordat er veel in de oorlog waren gesneuveld -, maar door de industriële evolutie is dat er nooit van gekomen. Als je de structuur van het gebouw bekijkt, dan zie je dat het eigenlijk maar half is afgewerkt: de zijvleugel en de toegangsvleugel ontbreekt.”

“Het pand heeft een hele tijd dienst gedaan als landbouwbedrijf. Vóór Philippe is het ook nog een restaurant geweest. Het is de bedoeling dat het een restaurant blijft. Het zal opnieuw de naam ‘Hof ter Groeningen’ dragen, de oorspronkelijke naam. Het volledige gebouw wordt trouwens gerestaureerd. Nu wordt enkel de linkerzijde gebruikt als restaurant. Na de restauratie kan het volledig als restaurant in gebruik worden genomen. Onder meer door het feit dat er een bedrijventerrein vlakbij komt, is het goed gelegen. Zo komt er een aparte toegangsweg vanaf het nieuwe industriepark. De werken zullen ongeveer een jaar duren en zullen wellicht afgerond zijn tegen dat de nieuwe industriezone er is.”

Nieuwe uitbaters gezocht

Wie de nieuwe uitbaters van het restaurant zullen zijn, staat nog niet vast. Groeningen nv is nog op zoek naar kandidaten. “Maar er is alvast interesse, dus het zal geen probleem zijn om nieuwe mensen te vinden”, besluit Sienaert.