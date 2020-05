Hevige brand vernielt bungalow en maakt gezin met vier kinderen dakloos Claudia Van den Houte

06 mei 2020

18u50 2 Ninove Een hevige brand heeft woensdag een bungalow aan Kruis in Meerbeke in de as gelegd.

Er vielen geen gewonden, maar de bungalow is volledig vernield. Daardoor raakte een gezin met vier kinderen dakloos. De bewoners waren in shock en werden opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. Het gezin - met twee minderjarige en twee volwassen kinderen - kreeg onderdak in een noodwoning van de stad Ninove. Ze werden gehuisvest in een appartement van het OCMW. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een elektrische barbecue die vuur vatte. De brandweerzone Zuid-Oost werd opgeroepen om de uitslaande brand te blussen en de lokale politie leidde tijdens de bluswerken het verkeer om. Het Kruis werd tijdelijk in beide richtingen afgesloten voor verkeer.