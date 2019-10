Heropstart jeugdhuis Het Uur nog niet voor meteen: slechts zeven jongeren aanwezig op infoavond Claudia Van den Houte

10 oktober 2019

15u42 6 Ninove De infoavond over de heropstart van jeugdhuis Het Uur in Meerbeke was niet onmiddellijk een succes: slechts zeven jongeren waren aanwezig in jeugdcentrum De Kuip in Ninove, waar de infoavond plaatsvond. En dat terwijl minstens twaalf nieuwe vrijwilligers aantrekken één van de voorwaarden is voor de heropstart van het jeugdhuis.

Jeugdhuis Het Uur, toen nog gevestigd in het gebouw waar nu de Vrije Basisschool Meerbeke is, was eind jaren tachtig en in de jaren negentig legendarisch, maar de laatste jaren kreeg het jeugdhuis, intussen in een gebouw langs de Halsesteenweg, aan de overkant, gevestigd, alsmaar meer kritiek. Zo klonk er kritiek over de brandveiligheid, het ontbreken van een drankvergunning en geluidsoverlast. Die problemen werden aangepakt, maar op 1 maart liet burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) het jeugdhuis uiteindelijk sluiten om verschillende redenen: “De statuten waren nog niet aangepast, door een gebrek aan voldoende vrijwilligers lag Het Uur er vuil en onhygiënisch bij, de nooduitgang was geblokkeerd door obstakels zoals bierbakken en ondanks het feit dat de bovenverdieping niet toegankelijk is, waren er indicaties dat ze wel werd gebruikt, tegen het advies van de brandweer in”, aldus burgemeester De Jonge toen.

Nieuwe start

De burgemeester benadrukte toen ook dat het niet de bedoeling was om het jeugdhuis definitief te sluiten. Woensdagavond hield de stad een infoavond in jeugdcentrum De Kuip in Ninove met de bedoeling het jeugdhuis nieuw leven in te blazen. De opkomst viel echter tegen: naast de jeugddienstmedewerkers, de drugspreventiemedewerker en enkele politici, waren er slechts zeven jongeren aanwezig. Nochtans werd op de infoavond benadrukt dat het belangrijk is om aan minstens twaalf nieuwe vrijwilligers te geraken. “In het verleden is er te lang gewacht om hulp te zoeken. Door een gebrek aan mensen is het toen fout gelopen. Daarom hebben we ingegrepen om het jeugdhuis een nieuwe start te geven”, zegt burgemeester De Jonge.

Een heel aantal jongeren die op kot zitten en hier dus moeilijk konden geraken, lieten al weten geïnteresseerd te zijn. Misschien moeten we deze infovergadering nog eens herhalen op een zaterdag” Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld)

Op kot

“Als jullie twaalf vrijwilligers nodig hebben, dan is er nog werk aan de winkel”, vindt gemeenteraadslid Rudy Corijn (Forza Ninove), die ook aanwezig was op de infoavond. Hij vindt het ook belangrijk dat er eerst een streep wordt getrokken onder het verleden zodat er met schone lei kan worden gestart. “Het is de bedoeling dat we jongeren warm maken om hun schouders te zetten onder het jeugdhuis”, aldus De Jonge. “Een heel aantal jongeren die op kot zitten en hier dus moeilijk konden geraken, lieten al weten geïnteresseerd te zijn. Misschien moeten we deze infovergadering nog eens herhalen op een zaterdag.”

Voorwaarden

Op de infoavond werden er nog andere voorwaarden meegegeven. Zo zal er een nieuwe vzw worden opgericht, moet er een vervanger zijn voor elke functie, zullen de bestuursleden een opleiding krijgen als jeugdhuismedewerker, moet er een activiteitenkalender worden opgesteld en moet er per kwartaal een overleg zijn met de jeugddienst. “Maar we zijn er om jullie te ondersteunen, niet om jullie te bepamperen”, verzekerde De Jonge. Drugspreventiewerker Goedroen Lammens gaf ook nog tips mee om tot een ‘gezond feestklimaat’ te komen.

Onder de zeven jongeren waren er onder meer enkele leden van de Meerbeekse jeugdbewegingen chiro Sjaloom en chiro Flos, van wie een vorige generatie ook nog de schouders onder het jeugdhuis heeft gezet, toen Het Uur nog goed draaide. “Of we interesse hebben om het jeugdhuis opnieuw op te starten? Dat moeten we nog bekijken. We hebben het nu allemaal al druk, maar we zullen het voorleggen op onze vergadering.”