Herinrichting stationsplein blijft prioriteit, ook zonder NMBS: Bestuur ziet station liefst verdwijnen voor buurtwinkel Claudia Van den Houte

22 november 2019

17u07 0 Ninove De herinrichting van het stationsplein blijft een prioriteit voor het Ninoofse stadsbestuur, ook als de NMBS geen budget vrijmaakt. Het bestuur ziet het station zelf liefst verdwijnen voor een nieuwe ontwikkeling, zoals een buurtwinkel, bewoning of kantoren.

Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) noemde de vernieuwing van het stationsplein deze zomer één van haar prioriteiten deze legislatuur. Onlangs bleek echter uit een vraag die federaal parlementslid Tomas Roggeman (N-VA) stelde in opdracht van N-VA Ninove aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) dat de NMBS niet alleen plannen heeft om de pendelparking betalend te maken, maar ook dat een vernieuwing van het stationplein niet onmiddellijk op de planning stond. Dat er geen nieuw stationsgebouw zou komen was, ondanks eerdere plannen, al langer duidelijk. Gemeenteraadsleden Karolien De Roose (N-VA) en Stijn Vander Elst (Open Vld) hadden op de gemeenteraad dan ook vragen over de toekomst van de stationsomgeving.

Vande Winkel benadrukte dat een vernieuwde stationsbuurt een prioriteit blijft voor het bestuur. “We zijn ons ervan bewust dat de NMBS de komende 5, 6, 7 à 10 jaar geen budget zal hebben om iets te doen aan het station van Ninove”, vertelt Vande Winkel. “Daarom kwamen we met een creatief plan om te zien hoe we via een publiek-private samenwerking toch budget kunnen vrijmaken. Dat betekent heel concreet dat het huidige station zou verdwijnen en dat er een nieuwe ontwikkeling komt. We hebben zelf de suggestie gedaan van een buurtwinkeltje. Voor de pendelaars en voor de nabijgelegen woonwijken zou dat handig zijn. Bewoning eventueel kan ook en zou de sociale controle van de buurt ten goede komen. Kantoren zijn ook een mogelijkheid.”

Herinrichting staat vast

“Aan die formule (een publiek-private samenwerking, red.) hadden ze bij de NMBS nog niet gedacht, maar ze staan er wel open voor. Ik denk dat we met het bestuur zo op een creatieve manier, ondanks de budgettaire krapte bij de NMBS, toch een concrete piste openen om die buurt aan de pakken. Onze budgetbesprekingen zitten in een laatste fase, dus daar zou ik voorlopig nog niets over kwijt willen - binnen een maand wordt het meerjarenplan voorgelegd -, maar dat er een budget zal zijn voor een herinrichting van die buurt, staat vast.”

Gemeenteraadslid Stijn Vander Elst wees op de vele plannen die er in het verleden al waren om de stationsomgeving aan te pakken. Die werden echter nooit uitgevoerd omdat er altijd met de NMBS moest overlegd worden. “Het dossier heeft inderdaad een heel lange geschiedenis”, zegt Vande Winkel. “Op de bijeenkomst van september hebben we zeer duidelijk aan de NMBS meegegeven dat we absoluut vooruit willen met dit dossier, los van wat zij beslissen. Er is een afspraak gemaakt om in twee snelheden te werken: mocht die publiek-private samenwerking om één of andere reden, bijvoorbeeld door wetgeving of financiering, uitgesteld worden, dan zou het publieke deel toch wel vooruit moeten gaan. En ook al zit de eigendomsstructuur van de stationsomgeving nogal vreemd in elkaar, ik kan me toch niet indenken dat de NMBS een ‘njet’ zou geven als wij zouden zeggen dat wij het allemaal betalen en het hier beter willen maken”, aldus Vande Winkel.

80-tal extra parkeerplaatsen

Of de NMBS de pendelparking effectief betalend zal maken, is nog afwachten. Volgens schepen van Parkeerbeleid Michel Casteur (Open Vld) kunnen er in dat geval wel een 80-tal extra parkeerplaatsen extra worden gecreëerd in de stationsomgeving, als oplossing voor de buurtbewoners die nu al met een tekort aan parkeerplaats kampen. “Die extra plaatsen zouden voorbehouden kunnen worden voor personen met een bewonerskaart. Maar zoals premier Dehaene zei: ‘problemen moet je oplossen als ze zich stellen’”, aldus Casteur.

Er was ook nog sprake van een eventuele afschaffing van de spoorwegovergang in de Weggevoerdenstraat, maar de stad zal daar geen rekening mee houden, aangezien dat volgens Vande Winkel een werk van “zeer, zeer lange adem” wordt, als de afschaffing er al komt.