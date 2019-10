Herfstquiz zorgt voor avond vol vertier in Trefpunt Winnik Claudia Van den Houte

15 oktober 2019

20u01 0 Ninove Het Davidsfonds Denderwindeke organiseert op vrijdagavond 25 oktober in samenwerking met de Davidsfondsafdeling van Ninove voor de vierde keer een Herfstquiz.

De Herfstquiz is een algemene quiz met voor elk wat wils: een alfabetronde, meerdere vragenrondes rond allerhande thema’s en twee lichte tafelrondes. Het wordt een avond vol amusement, waarbij iedereen met een prijs naar huis gaat. De quiz gaat om 20 uur van start, zodat iedereen vóór middernacht naar huis kan. Vooraf inschrijven is verplicht via e-mail aan info@dfwinnik.be en betaling van 20 euro op het rekeningnummer BE31 4399 0943 9155.

De Herfstquiz vindt op vrijdag 25 oktober vanaf 19.30 uur plaats in Trefpunt Winnik, Bokkendries 9 in Denderwindeke. De deelnameprijs bedraagt 20 euro per ploeg en een ploeg bestaat maximaal uit vier personen.