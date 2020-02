Herbruikbare bekers moeten wegwerpbekers vervangen aan buitentogen tijdens carnaval Claudia Van den Houte

14 februari 2020

12u22 2 Ninove Aan buitentogen tijdens carnaval Ninove zijn er vanaf dit jaar geen wegwerpbekers meer toegelaten. De cafés zullen met herbruikbare bekers moeten werken.

Het is sinds 1 januari in heel Vlaanderen verboden om op evenementen drank te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige drankverpakkingen zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet-herbruikbare glazen flessen. Cafés die tijdens een evenement een toog op hun terras zetten, moeten de nieuwe regelgeving toepassen en dus werken met herbruikbare bekers. Het stadsbestuur wil de afvalberg tijdens carnaval ook verminderen. “Die is immens. De kosten van de vuilverwerking in onze stad na carnaval bedroegen vorig jaar 18.000 euro, werkuren niet inbegrepen”, zegt schepen voor Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Het geld dat vrijkomt door deze kosten te verminderen, kan worden gebruikt voor investeringen in meer duurzaamheid of in sensibilisering rond afvalvoorkoming.”

Aangezien de nieuwe regels alleen buiten de cafés gelden, vraagt de stad aan de cafés die een buitentoog plaatsen om daaraan sowieso herbruikbare bekers te gebruiken. In de cafés zelf verbiedt de stad tijdens carnaval het gebruik van glas. De regelgeving is daar niet van toepassing en dus ook niet afdwingbaar, maar ook hier moedigt de stad cafés aan om herbruikbare bekers te gebruiken.

Voor- en nadelen

“Enkele horeca-uitbaters hebben al met herbruikbare bekers gewerkt of zijn bereid ermee te werken”, aldus schepen voor Evenementen Marc Torrekens (Open Vld). “Ze erkennen de voor- en nadelen (minder afval, maar extra personeel voor ophaal en afwas), ze kennen de pijnpunten (een efficiënt waarborgsysteem). Wie een buitentoog plaatst, moet dit jaar al herbruikbare bekers gebruiken, maar we hopen op termijn ook de cafés zonder buitentoog mee in het verhaal te krijgen.”

Elke horeca-uitbater engageert zich ook om in zijn café voor vuilniszakken of -bakken te zorgen en om tijdens carnaval letterlijk “voor de eigen deur” te vegen. Op die manier kunnen wegwerpbekers apart ingezameld worden.

Afvaleilandjes

De afvalberg verkleinen is niet alleen een zaak van horeca-uitbaters, maar nog veel meer van de ‘losse’ carnavalisten en de ‘georganiseerde’ carnavalsgroepen. Daarom plaatst de stad op een aantal strategische locaties in het stadscentrum afvaleilandjes om bekers in te verzamelen. Alle carnavalsgroepen worden ook aangeschreven met de boodschap dat er duurzame/herbruikbare alternatieven voor wegwerpbekers bestaan.

2020 wordt bekeken als een overgangsjaar. “Ook de komende jaren zal de stad blijven werken aan een verkleining van de afvalberg tijdens carnaval. In mei zal er al een eerste overleg volgen tussen de stad en de horeca-uitbaters over de aanpak in 2021", aldus Torrekens.