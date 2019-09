Heraanleg kerkplein Outer maandag dan toch van start: “rekening gehouden met opmerkingen buurtbewoners” Claudia Van den Houte

17 september 2019

17u35 4 Ninove De heraanleg van het kerkplein in Outer gaat maandag eindelijk van start.

Er zijn al langer plannen om het dorpsplein heraan te leggen. Bij de buurtbewoners klonk er echter protest tegen de heraanleg van het plein. Zij vroegen dat het historische karakter van het plein, dat deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht, zou behouden blijven. Er werd ook een petitie georganiseerd. “We hebben maximaal rekening gehouden met de opmerkingen van de buurt”, zegt schepen van Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “Zo zullen er materialen worden gebruikt die in lijn liggen met het historische karakter van de omgeving. Het plein wordt bijvoorbeeld heraangelegd met kasseistenen, die veel beter passen bij de oorspronkelijke dorpskern.”

“Er werden vorige legislatuur al een aantal toegevingen gedaan aan de buurt, maar met de nieuwe bestuursploeg werd beslist dat we de kasseien van de uitbraak van de Vinkenstraat zouden recupereren voor het kerkplein in Outer. De kasseien die er nu liggen, konden niet gerecupereerd worden omdat het om teveel verschillende kasseien ging”, vertelt schepen van Erfgoed Henri Evenepoel (Open Vld). “Door kasseien te gebruiken zal het comfort wel iets inboeten, maar de kasseien zijn van redelijk goede kwaliteit, zodat het wel zal meevallen.” Ook het muurtje aan de rand van het plein wordt vernieuwd, in oude baksteen.

Het plein wordt uitgerust met 23 parkeerplaatsen, een paar fietsbeugels, een zitbank rond de boom, nieuwe openbare verlichting en riolering. De werken gaan op maandag 23 september van start en zullen klaar zijn tegen het einde van het jaar.