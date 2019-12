Heldentoer op bezoek bij leerlingen basisschool De Bloesem Claudia Van den Houte

02 december 2019

17u27 0 Ninove De leerlingen van het derde leerjaar van basisschool De Bloesem in Kerksken hebben ‘De Heldentoer’ op bezoek gekregen op school. De Heldentoer is krachttoer voor het psychisch en emotioneel welbevinden van leerlingen.

“Omdat we vorig jaar hadden deelgenomen aan Rode Neuzen Dag, mochten we ons kandidaat stellen voor een bezoekje van De Heldentoer”, vertelt Lara Monsaert, de juf van het derde leerjaar van basisschool De Bloesem. “Ook dit jaar hebben we ons ingezet voor Rode Neuzen Dag en zullen we ons opnieuw inschrijven.” De leerlingen deden in groepjes verschillende workshops met de animatoren van De Heldentoer, die elk een bepaald profiel hadden, zoals ‘de avonturier’, ‘de atleet’, ‘de muzikant’... “Ze doen activiteiten om het psychisch welbevinden van de leerlingen aan te pakken, vertelt juf Lara. “De animatoren zijn hier ook voor opgeleid. Ze doen vooral uitdagingen met de leerlingen, zoals een liedje spelen, samenwerkingsspelletjes, kunstjes met de bal, overleven in het bos...”

Onder de animatoren bevonden zich voor de kinderen bekende gezichten, zoals Martijn Debbaut, een allround straatvoetballer die te zien is op VTM Kids. Hij leerde de kinderen kunstjes met de bal. “Dat was leuk. We hadden niet verwacht dat hij hier op school zou zijn. We hebben allemaal een handtekening van hem gekregen”, vertellen Elise, Lore en Suzanne. “We hebben ook muziekinstrumenten bespeeld en hebben om ter langste een spreidstand gedaan. Dat konden we goed, want we doen aan turnen en Suzanne doet acro.”