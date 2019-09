Heel weekend feest in 25-jarig cultuurcentrum De Plomblom Claudia Van den Houte

29 september 2019

17u07 0 Ninove Cultuurcentrum De Plomblom en de bib hebben hun 25-jarig bestaan gevierd met een feestweekend voor jong en oud.

Het feestjaar werd woensdag al ingezet met ‘Paradijsvogels’, de opener van het nieuwe cultuurseizoen. Een voorstelling met dezelfde naam als de allereerste voorstelling in cc De Plomblom in 1994. Zaterdag was er ‘Back to the 90’s’, met onder de Ninoofse bands The Balls en Big In Belgium, en zondag viel er heel wat te beleven op een familiedag. Tijdens een aparte, grappige kinderkermis konden kinderen onder andere kakvangen, kopjes rollen, zich laten grimeren, arcadegames spelen en nog veel meer. Er was ook de gekke familievoorstelling ‘Meneer Beer en de woeste wolven’ van Theater Tieret.

Bij cultuurcentrum De Plomblom wordt tevreden teruggeblikt: “Als we afgaan op de reacties van het publiek, dan mogen we heel tevreden zijn”, zegt cultuurfunctionaris Pieter Claessens. “Die waren immers positief. Er was ook veel sfeer. Heel het seizoen zijn er nog voorstellingen in het kader van 25 jaar De Plomblom. Zo zijn er concerten van artiesten die zelf een jubileum vieren, bijvoorbeeld Laïs, dat ook 25 jaar bestaat, en Jan De Wilde, die zijn 75ste verjaardag viert. We sluiten het seizoen in juni af met ‘The Night of The Ploms’, waarop Ninoofse muzikanten zoals Bram & Lennert hun favoriete nummers uit 25 jaar cc De Plomblom brengen.”