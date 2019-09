Heel wat “wildgroei” tegen de vlakte bij heraanleg Mallaardparking Claudia Van den Houte

11 september 2019

19u58 0 Ninove Wie de voorbije dagen langs de Mallaardstraat passeerde, zag aan de openbare parking, die momenteel wordt heraangelegd, heel wat groen tegen de vlakte liggen. Volgens schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) gaat het vooral over struikgewas en niet zozeer over bomen.

De openbare parking in de Mallaardstraat wordt na jaren heringericht en uitgebreid tot 127 parkeerplaatsen. “De parking wordt groen ingekleed, met behoud van de dubbele rij bomen langs de Mallaardstraat”, klonk het voor de start van de werken, maar de bomenrij lijkt op het eerste zicht behoorlijk te zijn geslonken. Volgens Vande Winkel is dat niet het geval: “Langs de voorzijde van de parking zijn er geen bomen verwijderd. Het groen was daar wel totaal verwilderd. Tussen de bomen was er heel veel struikgewas. Daarom krijg je die indruk.”

De parking oogt nu wel opener. “Dat was ook de bedoeling om, in combinatie met de verlichting, de sociale controle er te verhogen.” Aan de achterkant van de parking kunnen er wel enkele bomen sneuvelen. “Maar er zullen op de parking zelf bomen worden bijgeplant”, aldus Vande Winkel.