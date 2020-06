Hartencollege mag gebruik maken van kantine voetbalclub Osta Meerbeke voor opvang leerlingen, ook buurthuis en bibzaaltje ter beschikking Claudia Van den Houte

04 juni 2020

20u09 0 Ninove Het Hartencollege kan sinds deze week gebruikmaken van de kantine van voetbalclub Osta Meerbeke voor de opvang van haar leerlingen van de Meerbeekse vestiging. Nu alle klassen (deeltijds) weer naar school mogen, was er meer ruimte nodig.

“De kantine wordt sinds 2 juni dagelijks gebruikt”, zegt Fran Goossens, algemeen directeur van het Hartencollege. “Op maandag en donderdag worden de leerlingen van vierde, vijfde en zesde leerjaar van onze basisschool in Meerbeke er opgevangen en op dinsdag en vrijdag de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar. Op woensdag wordt de kantine door alle leerjaren en kleuterklassen gebruikt. Alleen leerlingen die die dag geen les hebben, worden opgevangen in de kantine. Op gewone schooldagen gaat het meestal om een tiental leerlingen, op woensdag om een vijftiental kinderen.”

“We hebben immers alle klaslokalen nodig om les te geven. En de opvang moet gescheiden blijven van de kinderen die les krijgen. We waren van bij de heropstart van de scholen met de stad Ninove overeen gekomen dat we contact mochten opnemen als we meer opvangruimte nodig hadden. Toen bleek dat ook andere klassen terug naar school mochten komen, hebben we officieel de vraag gesteld aan de stad Ninove. Er is een heel goede samenwerking met de stad Ninove, die onder meer helpt met het poetsen en mobiele eenheden voor het sanitair ter beschikking stelt. Ook de samenwerking met de voetbalclub Osta Meerbeke verloopt vlot. We zijn heel tevreden dat we gebruik kunnen maken van hun kantine en van één van hun velden. Anders hadden we nooit zoveel leerlingen kunnen opvangen.”

Ook buurthuis en bibzaaltje

Door de samenwerking met de stad Ninove kan het Hartencollege ook nog van andere externe locaties gebruikmaken. “De stad is met ons in gesprek gegaan om te zien waar we nood hadden aan extra ruimte. Zo maakt onze school in Okegem ook gebruik van het buurthuis in Okegem en onze school voor buitengewoon onderwijs maakt ook gebruik van het zaaltje van de bib, aan cc De Plomblom. De externe locaties worden alleen gebruikt voor opvang, nooit om les te geven. De leerlingen worden opgevangen door schoolpersoneel of door vrijwilligers die door IBO ‘t Kadeeken worden aangestuurd. Op sommige plaatsen is er een combinatie en wordt het schoolpersoneel aangevuld met vrijwilligers als dat nodig is”, aldus Goossens.

Quinten (11) uit het zesde leerjaar van het Hartencollege Basisonderwijs Okegem blijft af en toe in de opvang in de kantine van VC Osta Meerbeke. “Het is hier wel fijn. Ik heb vandaag de hele dag buiten gevoetbald”, zegt de jongen. “In de voormiddag doen de kinderen hun huiswerk en in de namiddag worden er vaak spelletjes gespeeld”, zegt juf Ingrid die er donderdag de opvang deed. “Als het goed weer is, zetten we de banken zelfs buiten op het grasveld.”

Het Hartencollege Ninove telt zes basisscholen en twee secundaire scholen.