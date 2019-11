Harley-Davidsonclub Flanders houdt zesde Rocknight Claudia Van den Houte

13 november 2019

13u18 0 Ninove De Harley-Davidsonclub Flanders organiseert op zaterdag 16 november haar zesde ‘Rocknight’ in Ninove.

Cover-Up, een cover- en rockband, treedt vanaf 21.30 uur live op. De rockband brengt de betere gitaarrock uit het nu én het verre verleden. ‘De Rocknight’ van hdc Flanders vindt op zaterdag 16 november plaats in de parkchalet, achter de sporthal, op de Kaatsweg 1 in Ninove. De deuren openen om 20 uur. Kaarten kosten vijf euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen via 0477/88.86.38 of via bennyvanderheyden1959@gmail.com. Aan de kassa betaal je zes euro.