HAP foodtruckfestival strijkt weer neer in Ninove Claudia Van den Houte

01 juli 2019

13u07 7 Ninove Het HAP foodtruckfestival is vanaf vrijdag opnieuw drie dagen te gast in Ninove.

Zo’n 25 mobiele keukentjes en foodtrucks toveren het stadspark om tot één groot sfeervol openluchtrestaurant. In een gezellige setting met sfeervolle muziek, knusse zithoekjes en sfeerverlichting zijn er tal van verschillende hapjes en onder meer ook wijnen, gin-tonics, cocktails en Belgische speciaalbieren te proeven. Voor de allerkleinste bezoekers is ook animatie en entertainment. Het foodtruckfestival zal opnieuw opgesteld staan aan het stadspark van Ninove, nabij jeugdcentrum De Kuip. Het is te bezoeken op vrijdag 5 juli van 16 uur tot middernacht, op zaterdag 6 juli van 12 uur tot middernacht en op zondag 7 juli van 12 uur tot 22 uur.