Hans en Dorothy vormen nieuw seniorenprinsenpaar Claudia Van den Houte

16 februari 2020

20u44 24 Ninove Een dag na de aanstelling van de nieuwe prins carnaval Ninove, is er ook een nieuwe prins en prinses der senioren in Ninove.

Hans Vanderhaegen en Dorothy Reygaerts (beiden 56) vormen het nieuwe seniorenprinsenpaar. Om te winnen, moesten de kandidaten het tegen elkaar opnemen in onder meer een quiz in eventhal Cloë. De winnaars zijn al jaren actief in het Ninoofse carnavalsleven. “Ik heb vroeger nog een eigen carnavalsgroep opgestart en ben nog lid geweest van Don Jo en Iejt en Geriejt. Momenteel ben ik bij de carnavalsgroep Osta Spoedja”, vertelt Hans.

“Ik ben 17 jaar lid geweest van carnavalsgroep Wel Bestetj”, zegt Dorothy. “Omdat ik tijdens het weekend op mijn vijfjarige kleinzoon let en het dus niet meer lukte om dan mee te helpen werken aan de carnavalswagen, was ik dit jaar uit de groep gestapt. Het is ongelofelijk en volledig onverwacht dat ik nu seniorenprinses ben, maar het voelt wel super.”