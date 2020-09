Hans De Smet geeft aftrap van vijf najaarsexpo’s in oud stadhuis Claudia Van den Houte

30 september 2020

14u30 1 Ninove In het oud stadhuis wordt er vanaf volgende week opnieuw gestart met tentoonstellingen. Nog vóór Nieuwjaar staan er liefst vijf expo’s op het programma, met vooral nieuw werk van Ninoofse kunstenaars.

Door de coronacrisis bleven de expozalen van het oud stadhuis sinds half maart leeg en moesten verschillende tentoonstellingen worden geannuleerd of verplaatst naar volgend jaar. Vanaf 6 oktober gaan de expo’s opnieuw van start. Ninovieter Hans De Smet mag de aftrap geven. Zijn stijl is het best te omschrijven als ‘poëtisch realisme’. Hij is vooral bekend door zijn ‘lucifersschilderijen’, zoals ‘Dali-stek’, ‘Toulouse-Laustecq’ en ‘Stekuernica’, uit zijn vroegere periode. Later verraste hij met sterrenconstellaties, een reeks over de zeven hoofdzonden en gedichteninterpretaties. De expo van Hans De Smet loopt van 6 tot en met 13 oktober.

Van 17 oktober tot en met 1 november neemt Paul D’Haese zijn intrek in de expozalen aan het Oudstrijdersplein, een Belgische fotograaf van wie momenteel twee fotoreeksen in gereputeerde galerijen in Brussel te zien zijn: ‘Winks of Tangency’ in Contretype en ‘Borderline’ in Hangar. In het oud stadhuis van zijn geboortestad presenteert de kunstenaar ‘Winks of Tangency’ in zijn geheel en toont hij een previewprojectie van ‘Borderline’.

Het oud stadhuis is ook één van de zeven locaties van kunstenparcours KRASJ 5, van 7 november tot en met 6 december, met werk van Koenraad Tinel, Gülsün Karamustafa, Alexandra Cool, Bodé Owa en Sylvia Sourinho. Verder zijn er voor Nieuwjaar nog solopresentaties van de kunstenaars Danny Goessens, met schilderijen, beeldhouwwerken en realisaties in glas, metaal en keramiek (11-20 december) en Rudy Aben (27-31 december).