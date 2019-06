Handelaars zorgen voor animatie en koopjes in binnenstad tijdens ‘Ninove zomert’-topdagen Claudia Van den Houte

12 juni 2019

16u14 0 Ninove De Ninoofse handelaars houden komend weekend topdagen in de binnenstad onder de noemer ‘Ninove zomert’.

De lokale handelaars komen naar buiten met koopjes en zorgen daarnaast ook voor heel wat animatie in de Beverstraat, de Lavendelstraat en op het Oudstrijdersplein. “Zowel op zaterdag als op zondag is er een gekke kindernamiddag tussen 14 uur en 17 uur, met onder meer goochelaar/clown Flippo en een gekke cocktailmaker”, vertelt Jeroen Wiggeleer, één van de organisatoren. “Er zijn ook springkastelen. Op zaterdag staat de sweeper opgesteld in de Beverstraat. Dat is een attractie van negen meter voor jong en oud met een draaiende bal waarbij je kan testen hoe lenig je bent. Nog op zaterdag kan je van 11 uur tot 18 uur terecht op het Oudstrijdersplein, waar dj Steve voor muziek zorgt en er een cocktailbar is. Op zondag treedt zanger ‘Rik DS’ op.”

De topdagen starten zaterdag om 10 uur en zondag om 14 uur, telkens tot 18 uur in de binnenstad.