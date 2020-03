Handelaars moeten belastingaangifte (nog) niet indienen: stad werkt aan fiscale maatregelen voor hen

tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

19 maart 2020

13u33 0 Ninove De stad Ninove laat weten dat Ninoofse handelaars hun belastingaangifteformulier voorlopig niet moeten indienen.

De Ninoofse bedrijven en handelaars ontvingen deze week een aangifteformulier voor de belastingen met een begeleidende brief. In de brief staat dat de bedrijven tegen 31 maart de aangifte moeten indienen. Verschillende handelaars zijn niet te spreken over de timing van de brief, nu ze zwaar getroffen worden door de coronacrisis.

De stad laat nu weten dat ze de aangifte nog niet moeten indienen. “Het versturen van de brief heeft het ontvangen van de richtlijnen over de fiscale maatregelen op lokaal niveau gekruist”, klinkt het bij de stad.

De timing op de brief blijft niet behouden omdat de stad momenteel fiscale maatregelen uitwerkt om de bedrijven en handelaars te ondersteunen. “De timing van de oorspronkelijke brief werd echter bepaald vóór de uitbraak van het coronavirus en kruiste ongelukkig de genomen maatregelen. Zodra er meer duidelijkheid is over de fiscale maatregelen, worden de zaakvoerders meteen op de hoogte gebracht.”