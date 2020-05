Handelaars en winkelstraten klaar voor heropening maandag, stickers wijzen in Ninoofs dialect op eenrichtingsverkeer op voetpaden Claudia Van den Houte

10 mei 2020

12u21 3 Ninove De Ninoofse handelaars en de stad Ninove zijn voorbereid op de heropening van de winkels maandag.

Opvallend zijn de stickers op de voetpaden in de Ninoofse winkelstraten in het stadscentrum. De stickers wijzen er in het Ninoofs dialect - ‘Ge moetj’n andere kant pakken’ (rode stickers) of ‘Goe bezig, ‘t es alier’ (groene stickers) dat er eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd op de voetpaden. Om te zorgen dat shoppers elkaar niet te veel moeten kruisen, moeten ze in de winkelstraten op het rechtervoetpad lopen. “Tof en origineel, die stickers in het Ninoofse dialect”, vinden Ingeborg en Jurgen Dullaert van Dullaert-Steenhout in de Beverstraat. Als doe-het-zelf-zaak mochten zij eerder al de deuren openen. Met een gescheiden in- en uitgang, vloerstickers, een speciale vloetmat, plexiglas en nog meer, hadden zij al heel wat beschermingsmaatregelen genomen.

“De andere handelaars komen hier nu hun gerief, zoals vloerstickers, afbakenlint en -tape, wegwerphandschoenen en mondmaskers, halen”, vertellen ze. “We merken dat mensen nog bang zijn. Ze houden zich aan de regels, vragen of ze al binnen mogen... Ze kopen gericht alleen wat ze nodig hebben, blijven niet lang en doen niet aan funshoppen. We verwachten maandag dan ook geen overrompeling in de winkelstraten.”

Shoppers mogen maar maximaal een half uur in een winkel blijven, winkelen alleen en zo efficiënt mogelijk en moeten de veiligheidsafstand respecteren. Er wordt sterk aangeraden om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. Het aantal klanten in de winkels wordt beperkt. Op plaatsen waar er betalend parkeren is, kan iedereen tot eind juni een half uur gratis parkeren.

Ook in het Ninia Shopping Center werden er beschermingsmaatregelen genomen.