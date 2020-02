Handelaar start crowdfundingsactie op voor getroffen supermarkt na brand Koen Baten

21 februari 2020

14u56 0 Ninove Dimitri D’Homme uit Ninove heeft na de brand bij Liana’s fruitmarkt in de Weggevoerdenstraat in Ninove een crowdfunding opgestart via het internet. De man is zelf zelfstandige en kent de eigenaar Pascal goed. “Ik heb de actie uit sympathie opgestart omdat alles hem kan helpen in de toekomst", aldus Dimitri.

De actie loopt intussen ongeveer 24 uur en is al een groot succes. Het werd meer dan 800 keer al gedeeld, en er werd al een bedrag ingezameld van 2.200 euro. “Dit had ik absoluut niet verwacht, maar ik ben blij dat het wel zo goed werkt. Wanneer zoiets iemand overkomt wil je gewoon helpen. Het is niet eenvoudig om iets te vinden om te helpen, maar ik ben er van overtuigd dat dit zeker een steun is", klinkt het. “Pascal is een buurman en ik ben ook zelfstandige. Dus voor mij was de keuze snel gemaakt om iets te doen voor hem.”

De crowdfundingsactie loopt nog enkele weken door. “Ik ben van plan om het af te sluiten ongeveer na carnaval in Ninove", zegt Dimitri. Daarna wil hij met Pascal verder afspreken om het ingezamelde bedrag te overhandigen aan hem. “Elke euro die we kunnen geven is goed, want hij heeft niets meer. Ik wil alvast iedereen bedanken die ook wil helpen", klinkt het.

Wie de actie wil steunen kan terecht via deze link of via het rekeningnummer BE17 9733 8361 4321.