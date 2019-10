Halloweentocht met zeventig griezels én gratis pompoensoep Claudia Van den Houte

17 oktober 2019

18u31 22 Ninove Punchy Team organiseert een halloweenwandeling door de straten van Aspelare.

Na vier jaar is de halloweenwandeling van Punchy Team terug. De club organiseert de halloweenwandeling dit jaar in samenwerking met verschillende carnavalsgroepen en andere verenigingen. Zo’n zeventig griezels zullen verstopt zitten langs het parcours. Er is ook gratis pompoensoep en een drankje na het griezelen. Achteraf, vanaf 22 uur, is er nog een fuif.

De halloweenwandeling vindt plaats op zaterdag 26 oktober. De vertrekplaats is de thuisbasis van Punchy Team, Cyriel Prieëlsstraat 13 in Aspelare. Vertrekken kan tussen 18 uur en 21.30 uur. Deelnemen kost 5 euro in voorverkoop - kaarten te verkrijgen bij Punchy Team - en 7 euro aan de kassa voor volwassenen. Kinderen betalen 2 euro in voorverkoop en 4 euro aan de kassa.