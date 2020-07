Haag vat vuur tijdens werken, bewoners kunnen zelf brand blussen Koen Baten

29 juli 2020

14u35 5 Ninove Op de Pollarebaan in Ninove werd de brandweer woensdagnamiddag opgeroepen voor een brand aan een woning. De bewoners waren er aan het werken toen een haag plots vuur vatte. De brand kon grotendeels zelf geblust werden.

Het vuur ontstond iets voor 12 uur ‘s middags. De brandweer werd verwittigd en was snel ter plaatse, maar hoefde uiteindelijk niet veel meer te doen. De bewoners waren er zelf al in geslaagd de brand grotendeels te blussen. Hoe de haag net vuur kon vatten is niet duidelijk. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond.