Guy Swinnen Band sluit voorlaatste ‘rock’ parkconcert af Claudia Van den Houte

09 augustus 2019

De Parkconcerten zijn komende maandag toe aan hun voorlaatste concert van deze zomer.

Het parkconcert van maandag 12 augustus is het voorlaatste concert van deze editie, die uitzonderlijk zes in plaats van vier parkconcerten telt ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de parkconcerten dit jaar. Tijdens het vijfde parkconcert komen vooral de rockers aan hun trekken. Het concert wordt geopend door Solitude Within, een Belgische rock/metalband uit Ninove. De frontvrouw en muzikanten combineren klassieke muziek met hardrock en heavy metal, een perfecte combinatie voor symfonische rock.

Daarna is het de beurt aan Magnetica, een Belgische Metallica tributeband die al 150 liveshows bracht in België en in het buitenland. Het Belgische rockfenomeen Guy Swinnen Band sluit het parkconcert af. Swinnen bracht in zijn carrière al meer dan tien albums uit, solo of met The Scabs. Hij brengt met zijn band een flinke portie klassiekers, van onder andere The Scabs uiteraard. De parkconcerten starten telkens rond 18.30 uur in het Ninoofse stadspark.