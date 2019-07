Guy D’haeseleer wordt voorzitter senaatsfractie Vlaams Belang Claudia Van den Houte

17u07 2 Ninove Guy D’haeseleer wordt de nieuwe fractievoorzitter in de senaat voor Vlaams Belang.

De Ninovieter zal morgen bij de eedaflegging aangeduid worden als fractievoorzitter van de senaatsfractie van het Vlaams Belang. Dat Guy D’haeseleer, boegbeeld in Ninove - waar hij met Forza Ninove in oktober 40 procent van de stemmen behaalde - en stemmenkanon in zijn provincie Oost-Vlaanderen, fractievoorzitter wordt, is niet echt een verrassing. Hij was ook in 2014 al deelstaatsenator. Zijn partij blijft echter overtuigd pleiten voor de afschaffing van de Senaat. “Zoals in het verleden zal het Vlaams Belang in de Senaat een erg kritische houding aannemen tegenover het instituut Senaat. Deze instelling kost de belastingbetaler nog altijd 40 miljoen euro per jaar, terwijl zij in feite geen enkel maatschappelijk nut meer heeft”, aldus D’haeseleer.

“Als ontmoetingsplaats tussen de gemeenschappen is ze overbodig, gelet op het feit dat de beide grote gemeenschappen in dit land er totaal andere visies op nahouden. Bovendien heeft zij op wetgevend en controlerend vlak nauwelijks nog enige bevoegdheid, waardoor ze zich de voorbije vijf jaar vooral met bezigheidstherapie heeft beziggehouden. De voornaamste werkzaamheid van de Senaat moet er de komende jaren voor Vlaams Belang daarom op neerkomen te bestuderen hoe zij best zichzelf kan opheffen, in afwachting dat de nodige grondwetsartikelen daarvoor voor herziening vatbaar zijn verklaard.”

Daarnaast besliste het partijbestuur van het Vlaams Belang dat de partij de Brusselaar Bob De Brabandere (31) zal coöpteren voor de gecoöpteerde senaatszetel waar de partij dankzij de positieve verkiezingsuitslag recht op heeft. Voor Oost-Vlaanderen wordt bovendien ook Adeline Blancquaert senator, het jongste vrouwelijke parlementslid. Anke Van dermeersch wordt bureaulid.