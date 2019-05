Exclusief voor abonnees Guy D’haeseleer (Vlaams Belang)“Zonder Bart De Wever was cordon sanitaire al doorbroken” Lijsttrekker voor Vlaams Parlement hoopt de rechtse Vlaamse Beweging terug op één lijn te krijgen Claudia Van Den Houte & Noël Slangen

24 mei 2019

06u00 4 Ninove Guy D’haeseleer is een held binnen zijn partij sinds hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober met Forza Ninove liefst 40 procent van de stemmen haalde. “Ik heb duizenden steunbetuigingen gekregen. Dat zal zijn effect hebben op 26 mei. Ik probeer zoveel mogelijk tussen de mensen te staan en naar hen te luisteren. Hoe futiel een vraag of mail ook kan lijken: ik ga er altijd op in.”

“Het cordon sanitaire van onderuit onder druk zetten: dat is mijn politieke missie geweest en dat zal mijn missie blijven voor de rest van mijn carrière. Wat we in oktober in Ninove hebben gerealiseerd, schept perspectieven. We staan daar maar 3 procent meer van die absolute meerderheid. Dat zou in politiek Vlaanderen wat teweegbrengen. Het zou misschien het eerste dominosteentje zijn dat valt, waarna ik ervan overtuigd ben dat er nog andere zullen vallen. Maar dat is nog toekomstperspectief.”

Zijn de verwachtingen van uw partij voor u nu hooggespannen door wat u in Ninove realiseerde?

“In 2014 zijn we opgevreten door N-VA. Nu heb ik het gevoel dat we van twee naar zeker drie en misschien wel vier zetels in het Vlaams parlement kunnen gaan, want niet alleen in Ninove, maar bijvoorbeeld in heel de Denderstreek zie je de verfransing en vervreemding door de invloed van Brussel. Dat heeft veel mensen de ogen doen openen en ik denk dat we daar de vruchten zullen van plukken.”

“Wat we in Ninove hebben verwezenlijkt, heeft natuurlijk ook weerklank gehad buiten onze gemeente. Het is nationaal nieuws geweest en ook op de partijbureaus was Ninove elke week een agendapunt. Er werd in het oog gehouden dat iedereen mooi in het lijntje liep. Ik heb duizenden mails en berichten gekregen van mensen over heel Vlaanderen die me steunden. Dat zal ook zijn effect hebben op 26 mei.”

“Tom Van Grieken bewijst ook met een andere stijl en een andere manier van campagne voeren een breder publiek aan te spreken. Zo stonden we vroeger niet zo sterk bij de jeugd. Die kwam de school uit met een idealistisch beeld van de multiculturele maatschappij. Nu zie ik dat Vlaams Belang-kiezer zijn terug hip is geworden. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik dit in die mate ervaar.”

Ondanks uw monsterscore bent u niet aan de macht gekomen in Ninove. Hoe wil u de kiezer overtuigen dat u toch iets kan betekenen, als niemand met u in zee wil gaan?

