Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) stemt op jonge kandidaten: “Ik heb veel bolletjes gekleurd” Claudia Van den Houte

26 mei 2019

10u53 0 Ninove Guy D’haeseleer, Oost-Vlaams lijsttrekker van Vlaams Belang voor het Vlaams Parlement, heeft zondagvoormiddag zijn stem uitgebracht op verschillende kandidaten van zijn partij.

D’haeseleer ging twee keer stemmen: eerst in zijn woonplaats in Neigem, en daarna in Ninove-centrum, met een volmacht. In de basisschool Heilige Harten in Ninove stond hij een uur in de wachtrij. “Ik ga veel bolletjes kleuren. Alle jonge kandidaten krijgen van mij een stem”, aldus D’haeseleer. “Op welk resultaat ik hoop? Ik hoop dertig procent van de stemmen te behalen.”

In Ninove behaalde D’haeseleer met zijn lokale partij Forza Ninove liefst veertig procent van de stemmen tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in oktober.