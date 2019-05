Guy D’haeseleer reageert op eerste resultaten in Ninove: “Ninovieter heeft statement gemaakt” Claudia Van den Houte

26 mei 2019

18u17 63 Ninove In Ninove haalt Vlaams Belang voorlopig liefst 46 procent van de stemmen voor het Vlaams parlement.

Er is voorlopig één stembureau geteld. Vlaams Belang is met 46,2 procent de grootste partij. Daarna volgt N-VA met 13,4 procent, Open Vld met 11,2 procent, sp.a met 9,8 procent, CD&V met 8,7 procent, Groen met 7,6 procent en PVDA met 3,1 procent.

“Het is echt zot”, reageert een opgetogen Guy D’haeseleer op de eerste resultaten. “De Ninovieter heeft vandaag een statement gemaakt, nadat een partij met 40 procent van de stemmen gewoon opzij werd gezet (Forza Ninove tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, red.). Dat zal gevolgen hebben voor heel Vlaanderen.”

De partij doet het inderdaad volgens de eerste resultaten niet alleen in Ninove maar in heel Vlaanderen goed. “De mensen zijn het beu dat er niets is gedaan aan het migratiebeleid. Dat mensen die de sociale zekerheid hebben opgebouwd uit de boot vallen, terwijl er veel geld gaat naar mensen die niets hebben bijgedragen. Dat is een cocktail van frustraties.”