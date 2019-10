Guy D’haeseleer: “Ik krijg tien tot twintig doodsbedreigingen per dag” Claudia Van den Houte

25 oktober 2019

18u49 4 Ninove Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer krijgt tien tot twintig doodsbedreigingen per dag. Dat zei hij op de jongste gemeenteraad in Ninove tijdens een discussie over menselijkheid binnen de politiek.

De gemeenteraad in Ninove kon donderdagavond niet doorgaan omdat er onvoldoende raadsleden aanwezig waren. Schepen Wouter Vande Winkel kon de gemeenteraad om persoonlijke familiale redenen niet bijwonen. Door de krappe meerderheid van de huidige coalitie moest er dan dus minstens één gemeenteraadslid van de oppositie aanwezig zijn om in aantal te zijn voor de gemeenteraad, maar de oppositie stapte op. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) zei de beslissing van de oppositie, bestaande uit Forza Ninove en N-VA, te betreuren gezien de “diepmenselijke reden” waarom de schepen niet aanwezig kon zijn.

“Ik ga hier niet de flauwe uithangen - ik ben daar sterk genoeg voor -, maar als je het hebt over diepmenselijke zaken: zeker sinds de vorige verkiezingen krijg ik veel aanmoedigingen, maar ik denk dat ik dagelijks tussen de tien en de twintig doodsbedreigingen krijg. Gewoon omdat ik de kopman ben van Forza Ninove, dat 40 procent van de stemmen heeft behaald, en omdat het ernaar uitziet, zeggen ze, dat in 2024 dat verderfelijke cordon eindelijk naar de prullenmand zal verwezen worden”, aldus D’haeseleer. “Zelfs mijn familie - mijn broers, mijn zoon - krijgen regelmatig telefoontjes of Messenger-berichten met haatberichten, enkel en alleen omdat ze de broer zijn van Guy D’haeseleer. Dat is ook diepmenselijk.”