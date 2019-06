Guy D’haeseleer haalt uit naar Joost Arents nadat jobstudenten pas vandaag weten of ze worden tewerkgesteld: “Hij maakt er een zootje van” Claudia Van den Houte

11 juni 2019

19u27 13 Ninove Jobstudenten die zich kandidaat hadden gesteld om vakantiewerk te doen bij de stad of het OCMW van Ninove weten pas ten vroegste vandaag of ze worden tewerkgesteld. Guy D’haeseleer (Forza Ninove) spreekt van een “rampzalig” personeelsbeleid door schepen van Personeel Joost Arents (onafhankelijk).

“We zijn vandaag 11 juni en de meeste jobstudenten blijven in het ongewisse over hun mogelijke tewerkstelling aan de stad of het OCMW. Vele kandidaten kregen zelfs nooit een antwoord op hun kandidatuur, zelfs geen ontvangstmelding. Blijkbaar beseft de schepen niet hoe belangrijk de inkomsten uit studentenarbeid voor vele gezinnen is”, aldus D’haeseleer. “Nu nog moeten zoeken naar een andere plaats van tewerkstelling is voor studenten onbegonnen werk, aangezien de meeste bedrijven hun zaakjes op dit vlak al lang geregeld hebben, zoals het een goed personeelsbeleid past.”

Schepen Joost Arents laat weten dat de aanstelling van de jobstudenten vandaag dan toch is gebeurd. Hij erkent dat dit vroeger moest zijn gebeurd: “We hadden een nieuw reglement voor jobstudenten goedgekeurd dat elke kandidaat recht gaf op een sollicitatiegesprek. Onze personeelsdienst - negen medewerkers die daarnaast nog eens verantwoordelijk zijn voor 880 personeelsleden - werd echter overspoeld door kandidaturen voor jobstudenten. We hebben gewacht met de aanstelling tot elke kandidaat op zijn minst telefonisch een sollicitatiegesprek heeft gehad, zodat we zeker waren dat de beste kandidaten geselecteerd zouden worden. Daarnaast was er de samenvoeging van stad en OCMW, waardoor het langer duurt vooraleer bepaalde dingen gestroomlijnd verlopen. Dat alles heeft tot een achterstand geleid. Bovendien blijkt de aanstelling van jobstudenten een oud pijnpunt. Vorig jaar gebeurde de aanstelling niet vroeger. Ik ben vijf maanden schepen, maar heb nu ervaren wat de pijnpunten zijn. De procedure zal zeker opnieuw worden bekeken.”

D’haeseleer zal op de volgende gemeenteraad voorstellen dat in het reglement wordt opgenomen dat de kandidaat-jobstudenten uiterlijk half april weten waar ze aan toe zijn, zodat studenten die uit de boot vallen zo de tijd om hebben nog een andere werkgever te zoeken. “Ik ben akkoord dat de kandidaten ten laatste tegen eind april verwittigd moeten worden”, aldus Arents.