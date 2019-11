Guy D’haeseleer (Forza Ninove) over opstart ‘Forza Aalst’: “Michel heeft met mij vooraf overlegd. Het is een beweging om nieuwelingen aan te trekken in aanloop naar sterke Aalsterse Vlaams Belang-lijst” Claudia Van den Houte

08 november 2019

16u15 9 Ninove Het succes van Forza Ninove, dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen veertig procent van de stemmen haalde, ging niet onopgemerkt voorbij en krijgt nu navolging: in Aalst kondigde Michel Van Brempt aan te starten met een ‘Forza Aalst’.

Guy D’haeseleer richtte Forza Ninove al in 2007 op. Hij was al op de hoogte van de plannen van Van Brempt in Aalst. “Michel heeft dat met mij vooraf overlegd”, aldus D’haeseleer. “Er zijn wat strubbelingen in Aalst en in afwachting van dat er orde op zaken wordt gesteld, zal Michel met zijn beweging proberen om nieuwelingen aan te trekken. Hij blijft evenwel honderd procent Vlaams Belanger, de strubbelingen zijn van persoonlijke aard. Hij is misnoegd omdat hij met een aantal mensen niet meer door één deur kan. Het gaat dan ook om een beweging, niet om een partij. Het is zijn bedoeling om in 2024 met een sterke Vlaams Belang-lijst op te komen in Aalst. Tegen januari of februari zou er in Aalst normaal een nieuw partijbestuur moeten zijn mét Michel”, aldus D’haeseleer.

Het succes van Forza Ninove is volgens D’haeseleer niet zomaar te kopiëren naar andere steden en gemeenten. “Het is niet omdat je onder ‘Forza’ en de naam van je gemeente opkomt, dat je ook veertig procent van de stemmen zal halen. We hebben met Forza Ninove jarenlang hard gewerkt. In Gooik had men ‘Forza Azura’ opgericht, een liberale partij, maar dat was niet echt een succes te noemen.”