Gunter Lamoot brengt comedyshow op maat van bewoners in rusthuis Wilgendries Claudia Van den Houte

16 februari 2020

22u11 7 Ninove Stand-upcomedian Gunter Lamoot was zondag te gast in woonzorgcentrum Wilgendries in Aspelare. Hij bracht er een show op maat van de rusthuisbewoners.

Old’s Cool, een bedenksel van de televisiemakers van productiehuis Zie Ze Doen, organiseert initiatieven voor bewoners van woonzorgcentra. Nadat hij eerder onder meer al te gast was in een woonzorgcentrum in Menen, kwam Gunter Lamoot nu ook op bezoek bij de bewoners van wzc Wilgendries in Aspelare. Ook hier had hij een powerpoint-presentatie gemaakt met foto’s van bewoners van het woonzorgcentrum, waarrond zijn show was opgebouwd.

“Het leek ons zinvol om te starten met warme comedyshows in rusthuizen. Niets is zalvender en minder betuttelend dan humor”, zegt televisiemaakster Geertrui Coppens. “Ons idee werd enthousiast onthaald door een reeks empathische comedians en performers.” Naast Gunter Lamoot, bestaat de ‘Old’s Cool Comedy Clan’ ook nog uit Piet De Praitere (Bevergem, De Twaalf), burlesque comédienne Zoe Bizoe, Sebastien Dewaele (Eigen Kweek, Bevergem) en Piv Huvluv (Humo’s Comedy Cup, Eigen Kweek).