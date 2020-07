Grootvader en kleinkinderen aan beterhand na zwaar ongeval in Ninove: “Kleinkindjes kunnen in september naar school” Verkeerslichten waren defect op het moment dat zware klap gebeurde. Koen Baten

25 juli 2020

11u27 13 Ninove/Lennik André Keupers (61) uit Lennik en zijn drie kleinkinderen van 10, 9 en 8 jaar zijn aan de beterhand na het zware ongeval aan het kruispunt Den Doorn in Ninove. Het ongeval gebeurde twee weken geleden rond 18.00 uur ‘s avonds aan het gevaarlijke kruispunt. “De verkeerslichten werkten niet waardoor we in de flank werden aangereden", vertelt André.

De zestiger was die avond op weg naar huis in Lennik met zijn drie kleinkinderen. “We waren samen een weekendje gaan zeilen en hadden er een leuke tijd opzitten", vertelt André. “Ik reed op de expresweg richting Halle toen we aan het kruispunt kwamen met de verkeerslichten. Ik passeer daar niet zo heel vaak, maar heb al gemerkt dat het er niet altijd even duidelijk is om het groene licht te zien", klinkt het.

Niet dat er veel te zien was: op het moment van het ongeval waren er helemaal geen verkeerslichten in werking. Met als gevolg dat het tot een zware aanrijding kwam op het kruispunt. “Plots werd ik aangereden door een voertuig in de flank", zegt André. “De wagen werd weggekatapulteerd en kwam tegen de verlichtingspaal terecht. Door die tweede impact zaten we gekneld in het voertuig", klinkt het.

Been- en polsbreuk

André raakte zwaargewond net als een van zijn kleinkinderen die achter hem zat. De andere twee kinderen kwamen er met lichtere verwondingen vanaf. “Een van mijn kleinkinderen had een open beenbreuk en zijn pols gebroken, maar hij herstelt goed. Hij zal in september zeker naar school kunnen gaan", vertelt zijn grootvader.

De kinderen herstellen allemaal vlot en ook André maakt het goed. “De operatie is goed verlopen, maar ik ben snel moe en moet nog veel rusten. Mijn knie was volledig verbrijzeld dus ik heb nog wel een lange weg te gaan. Het belangrijkste is dat we het allemaal hebben overleefd en volledig zullen genezen."

Onderzoek

De kleinkinderen zijn intussen ook al op bezoek geweest bij hun opa. Zij krijgen ook psychologische begeleiding en stellen het goed, waardoor ze geen trauma overhouden aan het ongeval. André zelf zal na zijn revalidatie geen schrik hebben om opnieuw rond te rijden met de wagen. “Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben blij dat iedereen gezond is en iedereen kan genezen, maar ik hoop dat ik toch ook snel weer mezelf kan verplaatsen", klinkt het.

AWV is ondertussen een onderzoek gestart naar de werking van de verkeerslichten. Net zoals André getuigden ook verschillende andere personen dat de lichten niet in werking waren op het moment van de zware klap.