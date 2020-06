Grond zakt weg onder bouwkraan, kraan dreigde om te vallen Koen Baten

27 juni 2020

15u48 0 Ninove Aan de Pollarestraat in Ninove dreigde deze ochtend een kraan omver te vallen nadat de grond een beetje weggezakt was. De kraan kwam hierdoor scheef te staan. De brandweer van Ninove kwam ter plaatse om de kraan te stabiliseren. De Vredestraat en de Pollarestraat werden uit voorzorg even geëvacueerd.

Het was rond 11.45 uur dat de problemen met de kraan ontstonden in de wijk. Daar zijn ze nieuwe huizen aan het bouwen met behulp van de kraan. Omdat de grond onder de kraan wat begon weg te zakken kwam de kraan ook schuin te staan en was het gevaarlijk om te vallen. De brandweer van Ninove kwam als eerste ter plaatse om de situatie veilig te maken zodat grote incidenten konden vermeden worden.

De aannemer werd meteen verwittigd en de straten werden afgesloten. Enkele bewoners werden ook even geëvacueerd en moesten bij familie verblijven of in het OCMW-gebouw van de stad. Uiteindelijk bleef de kraan stabiel en was er geen gevaar voor de buurtbewoners waardoor iedereen weer snel naar huis kon.