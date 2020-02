Groepen tonen opbouw wagen tijdens carnavalswandeling Claudia Van den Houte

05 februari 2020

De stad Ninove en de VVV Ninove vzw organiseren op zondag 9 februari een carnavalswandeling.

Tijdens de wandeling wordt er een kijkje genomen achter de schermen bij enkele grote en kleine carnavalsgroepen in Ninove. Ze tonen hun carnavalswagen in opbouw en vertellen hoe ze alles in het werk stellen voor het grote feest drie weken later. De carnavalswandeling start zondag om 13.30 uur aan de Hospitaalkapel, Burchtstraat 44 in Ninove. Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht via toerisme@ninove.be.